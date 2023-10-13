高雄李姓單親媽媽為了養活5歲女兒，出門工作時把她用鐵鏈鎖在浴室，女兒透過氣窗求救，大樓男保全巡邏時發現並報警，警方破門將女童救出。高雄地院認定媽媽剝奪女兒的自由，依妨害自由罪判3月、不得易科罰金，但可聲請易服社會勞動。

30歲的李女和5歲的女兒相依為命。去年10月15日中午，李女擔心女兒會到處亂跑或偷東西，就用鐵鏈綁住她的脖子，鐵鍊另一端固定在浴室的淋浴間門上。

女童不耐無聊，直接對著浴室氣窗呼救，大樓男保全巡邏經過，聽到後上前查看，女童見有人回應，立刻大喊「阿北救我！」。

男保全擔心女童受困，無法開門之下只好報警求助。警方找來鎖匠打開門鎖，成功將女童救出。

高雄地院審理時，李女坦承犯行，說工作地點無法帶女兒一起去，無奈之下才會把女兒鎖起來；法官認為，李女不思尊重幼童身體及意思決定自由，更可能導致女童身心靈受到傷害，所為實有不該，因此依成年人故意對兒童犯剝奪他人行動自由罪判徒刑3月，且因兒少法加重刑期2分之1後，屬不得易科罰金之罪，但可以向檢方聲請易服社會勞動，可上訴。

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