「藍白合會前會」將在明天（14）登場，雙方幕僚將會面。賴清德北市競總主委陳時中今天表示，目前很清楚藍白任何一方在選舉都居於弱勢，要尋求突破是必然的，但畢竟這是政治，雖然不敢下斷言，「但我認為最後應該不太會成啦！」

2024總統大選倒數百日，藍白雙方幕僚將於14日下午進行第一次的會商，柯文哲競選辦公室派出總幹事黃珊珊、主任周榆修，侯友宜競選辦公室則派出執行長金溥聰以及國民黨秘書長黃健庭，被外界視為「藍白合」的重大進展。

陳時中今天以前衛福部長身分出席國民健康署「戒菸從現在開始」記者會。他目前擔任賴清德北市競選總部主委，被問到對於「藍白合會前會」的看法，他說，相對弱勢的一方總是要尋求突破，總是要盡力去談，目前很清楚藍白任何一方在選舉都居於弱勢，所以要尋求突破，這是必然。

「我認為最後應該是不太會成啦！」陳時中話鋒一轉表示，畢竟這是政治，大家都會就未來最大可能性、就自己做最大利益考量，雖然不敢下斷言，但應該不會成。他強調「我們這邊就是做自己」，把施政理念跟大家說清楚，希望未來得到執政權之後，能夠讓台灣人民過得更好。

另外，北市港湖立委選舉在泛綠分裂下備受關注，爭取連任的民進黨立委高嘉瑜與台灣基進參選人吳欣岱頻頻隔空交火。而陳時中過去曾和高嘉瑜種下心結，近日接受媒體專訪談到，迄今仍有綠營支持者對於高嘉瑜的作為無法諒解，「如果是個人自然有個人選擇，既然已經接任競總主委，必然每位立委都是我輔選重心」。

陳時中這番話被解讀表態支持高嘉瑜，他今天被問及此事表示，自己這一輩子做很多事情，出發點都是從盡責的角度，不管是選舉或當部長，責任在哪裡就戮力以赴，把份內事情做好。至於何時會幫高嘉瑜站台，他表示會根據各個立委競選的時程和需要，盡量予以配合幫助。