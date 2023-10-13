有愈來愈多跡象顯示，以色列即將對加薩走廊展開地面進攻。自哈瑪斯突襲以來即將屆滿一星期，以國國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）本週四表示，「現在是時候開戰了」，加薩邊界附近也出現大批坦克集結。稍早以色列國防部更要求加薩人民「往南移動」，顯示以軍可能從北部進攻，火藥味愈來愈濃。

英國《衛報》引述聯合國的說法，以色列軍方要求住在加薩走廊北部、約110萬民眾，應該在接下來24小時內「往南邊撤離」。

以色列軍方進一步指出，所謂的加薩南部，是以「瓦第加薩溼地」（Wadi Gaza）為界以南的地區。巴勒斯坦人擔憂，撤離警告意味著以色列大軍就要來了。

Over 1 Million Palestinians and Humanitarian Staff in the Northern Gaza Strip are being told to Evacuate to the South of the Wadi Gaza Nature Reserve within the next 24 Hours, with the IDF stating if they do not they could be “Placing themselves in Extreme Danger.” pic.twitter.com/vnDxV5rkXh — OSINTdefender (@sentdefender) October 13, 2023

不過要110萬人同時撤離，恐怕不容易達成。聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，「這樣的行動不可能不帶來毀滅性人道後果」，並希望以色列能撤回命令。

白宮國安會發言人柯比（John Kirby）則表示，美國正不斷和以色列溝通，確保加薩人民能迅速、安全地離開。

截至目前為止，這場衝突已經造成至少1300名以色列人死亡，巴勒斯坦死亡人數也超過1500人。