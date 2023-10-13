蔡英文總統10日在雙十國慶演說中提到，「婚姻平權法案通過已經四年了。我要感謝反對者的包容，成就了一個讓全世界羨慕的台灣，每一對相愛的彼此，都能幸福成家的國度。」但事實上，迄今為止，國人可以和全世界任何一個國家的男女同志結婚，卻唯獨不包括中國大陸。一年一度的同志大遊行即將在本月28日登場，「台灣通過同婚合法化，亞洲No.1」這種自嗨的話術，蔡政府就別再拿出來自欺欺人。

在此梳理一下台灣同婚合法化的過程：

2017.5.24 司法院公布「大法官第748號解釋」：認定民法未使相同性別二人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係，有違憲法保障人民婚姻自由及平等權之意旨，並要求自解釋公布起2年內，完成相關法律之修正或制定。

2019.5.17 立法院院會當天下午三讀通過《司法院釋字第748號解釋施行法》，賦予同志伴侶得以結婚的法律依據。其中第4條條文最為關鍵，明定「同志伴侶可向戶政機關辦理結婚登記」。包括英國BBC、《衛報》、美國CNN、《紐約時報》等外媒，都在第一時間發布網路即時新聞：「台灣通過亞洲第一個同性婚姻法」。

雖然同婚至此「合法」，但只限於同志伴侶雙方都是台灣人，或是所屬國家都承認同婚者才有效。如果是跨國同志伴侶，另一半是外國人，其本國法未承認同性婚姻的，台灣當時的法律仍不接受他／她們的同婚條件，引發許多跨國伴侶打官司。

直到今年1月19日，由時任行政院長蘇貞昌拍板定案，內政部發函戶政司，將跨國同性婚姻範圍擴大，無法同婚國家與包含香港、澳門等人士皆可來台同婚，但唯獨就是排除了中國大陸。

當全世界的男女同志可以光明正大和台灣伴侶結婚時，為何就單獨缺少了中國大陸這塊拼圖？陸委會發言人詹志宏一下把原因歸咎於中國大陸，「因為大陸尚未通過同婚合法」，一下又推說「現階段不適合修法」，把陸委會之前的承諾拋到九霄雲外。

再幫大家複習一次：

2019年5月23日，時任陸委會副主委陳明祺在例行記者會表示，兩岸同性伴侶結婚適用《兩岸人民關係條例》相關規定，但配套的行政管理措施尚未完成，政府各相關部會將進行檢視與調整，並儘速完成跨部會協商。

2019年5月，時任陸委會發言人邱垂正表示，同婚專法通過後，原則上兩岸同性伴侶可依兩岸人民關係條例相關規定，在台成立同性婚姻關係，且有關配偶及夫妻關係所生的相關規定都可準用。

不僅把陸委會先前對兩岸同志伴侶的承諾視為無物，詹志宏12日還在宣揚政績：「陸委會已實現承諾，今年以來已經有十幾對的兩岸同志伴侶，大陸一方的伴侶順利赴台團聚。」

要知道，陸委會和內政部移民署給予的「協助」，只是讓大陸伴侶來台短期停留、探視，而台灣同性伴侶要爭取的，是像其他跨國伴侶一樣「平等結婚」的權利，這兩者之間的差距也未免相隔十萬八千里。

台灣同志、國人同胞的結婚權益，何時可以被完整的保障？是不是在明年總統大選前，還是在蔡總統明年520任期結束前，陸委會都不準備再處理這項議題？難道就無限期擱置下去？詹志宏11日也明白把話撂下：「沒有解決的時間表！」

對於這四年來，陸委會為何遲遲沒有修法（兩岸人民關係條例）或是研擬配套措施，詹志宏12日給出的理由是：「大陸的法制和台灣的法制有很大的區隔，這就是為什麼我們一再強調，要考慮當事人最大的權益，逐步循序推進。」

如果真要就法論法，詹志宏不妨去翻翻《兩岸人民關係條例》第44條的規定：「依本條例規定應適用大陸地區之規定時，如其規定有背於台灣地區之公共秩序或善良風俗者，適用台灣地區之法律。」

看到這裡，有沒有很熟悉的感覺？

今年1月行政院在處理跨國同婚函釋時，提到可用《涉外民事法律適用法》第8條來解套：「依本法適用外國法時，如其適用之結果有背於中華民國公共秩序或善良風俗者，不適用之。」

同樣的法條、同樣的方式，同樣都是尚未通過同婚的國家，為何可以對日本、韓國解禁，對中國大陸卻繼續阻擋？兩岸同婚為何不能一體適用？為何蔡政府的同志婚姻平權，一碰到中國大陸就轉彎？陸委會竟然以為「盡力協助」大陸伴侶來台短期停留探視就已經是莫大的恩惠，赤裸裸的人權雙標莫此為甚！

本月底的同志大遊行即將登場，蔡政府想必又要蹭一波同婚的熱度，畢竟這是蔡英文總統和前行政院長蘇貞昌心心念念的政績。但兩岸同性伴侶只想問一句，屬於他／她們的幸福，到底還要等多久？