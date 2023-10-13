「台中焰火帥警」指揮交通爆紅 網呼塞車10分鐘也樂意

台中國慶焰火爭議不斷，但也有民眾除了看焰火，還趁機欣賞「高顏值」，直呼「太幸福」。網友以「台中焰火帥警」為題在抖音貼出28秒短影音，內容是1名「波麗士」指揮交通到一半拉下口罩的畫面，引發鄉民大呼「超帥」，還有人說「幸福塞車10分鐘」、「第一次願意耐心等紅燈」。

據了解，國慶煙火活動當天，台中中央公園周邊區域是由台中市警局各單位劃分責任區，而該路口屬於豐原分局負責，該名員警則是豐東派出所警員。

網友在抖音PO出28秒短影音，該名員警戴著口罩指揮交通，之後拉下口罩，影片內容特別以慢動作處理，呈現該員修長身材，網友更強調是「幸福塞車10分鐘」，下方則吸引大批鄉民留言。

許多網友大呼「高又帥」、「帥氣爆表」、「幸福，遇到那麼帥的波麗士」、「重複看了10次」，還有網友說「心裡的小鹿衝著去要電話了」、「我去闖個紅燈」、「這時候就要趕快搖下車窗要電話」、「我要搬去台中」，更有人扼腕「一樣塞，怎麼沒遇到」，但也有人認為「偷拍的行為很不應該」。