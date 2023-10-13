今年邁入第四屆的「KFA高雄時尚大賞」是南臺灣最大時尚盛典，即將在10/15(日)下午2時於高雄駁二知名景點大港橋展開一場前所未見的遊艇時裝秀；除了展示KFA時尚大賞入圍決賽的設計師作品外，更攜手旅德設計師黃世舜個人品牌「#DAMUR」，在遊艇上展演其臺北時裝週品牌秀，創造高雄海港獨有的時尚風景，開啟一場由南部出發的璀璨航程。
高雄市青年局局長張以理表示，這次遊艇時裝秀與旅德設計師黃世舜攜手合作，希冀以其國際經驗啟發國內新銳設計師，未來能共同在國際市場向世界展示獨特的時尚視野。本次除了有伊林模特兒走秀外，還有高雄時尚大賞活動培訓的在地模特兒，期以高雄為中心，創造青年設計師發揮長才的舞台，也希望促進時尚從業人員在地扎根，活絡相關產業鏈並帶動地區經濟。
臺灣旅德服裝設計師黃世舜2015年在柏林創立個人品牌「#DAMUR」，取名源自於其綽號「大毛」，經過多年經營，於柏林獲得多項時尚獎項，招牌「#」符號成為象徵品牌的識別碼，多次受臺北時裝週邀請回台發表作品。
黃世舜經常打破常規，選擇場外作為展演T台，前年#DAMUR臺北時裝週品牌秀帶領36位藝人及名模「佔領」台北捷運；去年更與Uber Eats 及夜市攤販跨界合作，打造街頭的時髦夜生活；今年他的品牌秀主題「Unknow Destination」（未知的目的地）深受千變萬化的「水」元素影響，採取如水一般隨遇而安的實驗性設計，日前已於柏林的史普里（Spree）河上展演過本季設計，為了延續移動性主題，他將臺北時尚週品牌秀移師南部，以精緻打造的遊艇作為伸展台，只是這次他的目的地不再是未知，而是航向父親的故鄉，高雄。
高雄時尚大賞本屆收件數創新高，由專業評審團歷經初選、複選嚴格評選出10組優秀作品，在決賽之前於此次遊艇時裝秀搶先曝光，感謝臺灣知名遊艇品牌亞果贊助，以及高雄港務公司協調，本屆賽事才能結合強烈的港都特色，打造如此別出心裁的水上時裝秀；而旅德設計師品牌#DAMUR的聯合展演，更對參賽的新銳設計師有莫大的激勵效果。
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