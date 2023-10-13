今年邁入第四屆的「KFA高雄時尚大賞」是南臺灣最大時尚盛典，即將在10/15(日)下午2時於高雄駁二知名景點大港橋展開一場前所未見的遊艇時裝秀；除了展示KFA時尚大賞入圍決賽的設計師作品外，更攜手旅德設計師黃世舜個人品牌「#DAMUR」，在遊艇上展演其臺北時裝週品牌秀，創造高雄海港獨有的時尚風景，開啟一場由南部出發的璀璨航程。

第四屆高雄時尚大賞由專業評審團歷經初選、複選嚴格評選出10組優秀作品，並於遊艇時裝秀搶先曝光。（圖片來源：高雄市青年局提供）

高雄市青年局局長張以理表示，這次遊艇時裝秀與旅德設計師黃世舜攜手合作，希冀以其國際經驗啟發國內新銳設計師，未來能共同在國際市場向世界展示獨特的時尚視野。本次除了有伊林模特兒走秀外，還有高雄時尚大賞活動培訓的在地模特兒，期以高雄為中心，創造青年設計師發揮長才的舞台，也希望促進時尚從業人員在地扎根，活絡相關產業鏈並帶動地區經濟。

高雄時尚大賞與臺北時裝週聯名，將在週日帶來一場充滿港都特色的遊艇時尚秀。（圖片來源：亞果遊艇公司提供）

臺灣旅德服裝設計師黃世舜2015年在柏林創立個人品牌「#DAMUR」，取名源自於其綽號「大毛」，經過多年經營，於柏林獲得多項時尚獎項，招牌「#」符號成為象徵品牌的識別碼，多次受臺北時裝週邀請回台發表作品。

「#DAMUR」日前於柏林的史普里（Spree）河上以小艇為T台進行本季設計服飾展演，本週日再將秀場拉回至高雄港，延續「水」元素的移動性特質。（圖片來源：高雄市青年局提供）

黃世舜經常打破常規，選擇場外作為展演T台，前年#DAMUR臺北時裝週品牌秀帶領36位藝人及名模「佔領」台北捷運；去年更與Uber Eats 及夜市攤販跨界合作，打造街頭的時髦夜生活；今年他的品牌秀主題「Unknow Destination」（未知的目的地）深受千變萬化的「水」元素影響，採取如水一般隨遇而安的實驗性設計，日前已於柏林的史普里（Spree）河上展演過本季設計，為了延續移動性主題，他將臺北時尚週品牌秀移師南部，以精緻打造的遊艇作為伸展台，只是這次他的目的地不再是未知，而是航向父親的故鄉，高雄。

KFA高雄時尚大賞徵選培訓的在地模特兒也將於週日遊艇時裝秀首度登場。（圖片來源：高雄市青年局提供）

高雄時尚大賞本屆收件數創新高，由專業評審團歷經初選、複選嚴格評選出10組優秀作品，在決賽之前於此次遊艇時裝秀搶先曝光，感謝臺灣知名遊艇品牌亞果贊助，以及高雄港務公司協調，本屆賽事才能結合強烈的港都特色，打造如此別出心裁的水上時裝秀；而旅德設計師品牌#DAMUR的聯合展演，更對參賽的新銳設計師有莫大的激勵效果。