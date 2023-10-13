金門監獄自來水管配管班由金門高職謝天來(左一)、謝銳(左二)等老師，指導收容人能習得一技之長。(于家麒攝)

福建更生保護會董事長毛有增(左)頒贈感謝狀予金門高職校長吳志衍(右)。(于家麒攝)

金門監獄自來水管配管班首梯次優先遴選出7位具相關工作經驗之弱勢收容人參訓，協助其於服刑期間考取證照。(于家麒攝)

法務部矯正署金門監獄為協助收容人在獄中能習得一技之長，除目前已開辦的中式麵食、點心等技能訓練外，此次再由福建更生保護會攜手國立金門高級農工職校在監開辦自來水管配管班，並於今(13)日上午舉辦開訓典禮。首梯次優先遴選7位具相關工作經驗之弱勢收容人參訓，幫助其於服刑期間考取證照，出獄後能順利開創新的人生與事業。

金門監獄自來水管配管班開訓典禮由福建更生保護會董事長毛有增(福建高等檢察署金門檢察分署檢察長)、金門高級農工職校校長吳志衍及典獄長楊戶政等3位首長共同主持，其他包括3位指導老師許績炎、謝天來、謝銳，以及更保會常務董事許雪芳、董事黃怡凱、顏郁芳、李金治、顧問莊水池、蔡育仁等貴賓均蒞監出席，受到全監上下熱烈歡迎，讓平日嚴肅的監獄環境，也引進了充滿校園氣息的蓬勃習藝風氣。

毛有增表示，絕大多數更生人都想向善重新做人，出獄後最渴望的是有安定的工作與生活，以重拾家庭責任、重獲家人信任。而擁有符合就業市場需求的證照，以及家庭、社會的支持，就是其更生過程中的最大助力。

毛有增也感謝金門高職校長吳志衍與3位指導老師的熱心支援、典獄長楊戶政克服場地限制，並預為規畫收容人戒護外出技能檢定等種種挑戰，以及更保會董事、志工夥伴們等捐助善款，促成此技訓班的成立。相信在大家一起播下善的種子、同心協力下，一定很快就能結出善果。

吳志衍則表示，教化與教育工作的共同目標是幫助個人成長、發展和學習，旨在傳授知識、技能和價值觀。透過此次以生計教育課程的合作模式，除能培養學員的謀生技能外，更透過影響學員的行為和思維方式，塑造個人的價值觀、態度和行為，以達到特定的目標或使命，進而幫助學員獲得實際的技能和能力，以應對未來生活的挑戰或需求。

更保會指出，首度開辦的自來水管配管技訓班，優先遴選出7位具有相關工作經驗或背景之弱勢收容人參訓，幫助其於服刑期間，透過用心學習技能，啟發自食其力的信心和思考方向。學科部分特別在監設有專用電腦，提供電子模擬試題，讓平日無法接觸電腦之同學，預先熟悉電腦答題之操作方法及技巧；術科部分提供充足之耗材，由3位指導老師帶領學員運用材料反覆練習以精熟內容。每位學員從開課到考照之報名費全程總計約需花費2萬元，通通將由該會全力支持、協助買單。

更保會表示，目前已為7位學員預先網路報名今年度全國第3梯次自來水管配管丙級技術士技能檢定，即將於11月5日由金門監獄派員戒護外出進行學科測驗，後續再於明年2月進行術科測驗，檢定通過後即可取得技術士證照，出獄後將循更生保護系統輔導其就業，改善家庭經濟，開創新的人生與事業。