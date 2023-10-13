圓展在GITEX 2023展出亮點，包括最新上市的旗艦款4K雙鏡頭視訊會議系統 AVer VB350，專為中大型會議室設計，搭載兩顆4K鏡頭及14顆麥克風陣列，展現極致的影音效果。廣受好評的4K雙鏡頭聲音追蹤攝影機AVer CAM570，除搭載兩顆4K鏡頭外，更內建聲音感測器，可自動追蹤發言人。此外，升級款視訊會議攝影機AVer CAM520 Pro3，也是展覽的焦點，該產品是圓展第一款採用AI技術Smart Composition（智能構圖）的PTZ攝影機，透過自動框選與會者，為使用者帶來專業、流暢的視訊會議體驗。

除上述三款熱銷機種外，參觀者也可以在現場看到一系列的視訊會議解決方案，包括All-in-One視訊會議系統AVer VB342 Pro及AVer VB130，前者搭載多項創新AI技術，如Smart Gallery（智慧畫廊）功能、SmartFrame（智能框圖）技術及智能聲音追蹤技術；後者則擁有圓展獨家「智能感光照明技術」，讓使用者在會議中打造專業好氣色。此外，4K雙鏡頭視訊會議系統 AVer VC550，採用獨特的串聯技術，組合喇叭麥克風或延伸麥克風，滿足任何會議空間的需求。

此外，圓展也攜手通路夥伴Dutco展出Pro AV與教育科技解決方案，提供遠距協作新體驗。圓展AI自動追蹤攝影機 AVer PTC310UV2及影音追蹤控制盒AVer MT300N，透過整合Nureva音訊會議系統，實現聲音追蹤的便利；圓展All-In-One實物攝影機AVer A30，可同時拍攝人物或樣品；同步也展出輕巧可攜USB實物（投）攝影機 AVer U70i，內建AI聲學科技和AI影像旋轉，USB隨插即用，輕鬆滿足多樣化的教學情境。