疑下班太累！新北保全逆向騎上汽車專用道，遭無照駕駛撞死。(警方提供)

新北市中和區今日清晨發生一起死亡車禍！一名家住三重的33歲王姓保全上午6時許，下班後騎機車從新店往中和方向返家，行經秀朗橋時，因不明原因逆向騎上汽車專用道，遭到65歲陳姓汽車駕駛迎面撞上，王男當場死亡。經查，陳男酒測值為0，但沒有駕照，警方目前正調閱周遭監視器，以釐清這起死亡車禍的肇責及詳細原因。

警方調查，今（13日）上午6時許，65歲陳姓男子無照駕駛自小客車，直行新北環快新店方向靠近秀朗橋端時，與逆向行駛的33歲王姓男騎士發生擦撞，警方獲報到場，王男已倒臥於地上，經救護人員確認已無呼吸心跳，當場死亡；陳男則無受傷，經警方現場酒測，酒測值為0。

由於事發地點無監視器，雙方當事人亦無行車紀錄器，警方目前持續積極聯繫事發現場行經車輛，試圖取得相關行車紀錄影像，以還原事發經過。

警方已通知鑑識小組到場勘察、採證，並報請檢察官刑事相驗。至於陳男無照駕駛部分，將依道路交通管理處罰條例第21條第1項第1款舉發，後續再將陳男依涉嫌過失致死移請新北地方檢察署偵辦。