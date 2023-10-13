國民黨立委鄭正鈐近日踢爆，我國與友邦巴拉圭共推的「台巴科技大學」計畫運作5年，但實體校舍至今連影子都沒看到，蔡政府還不斷拿來大肆宣傳。對此，外交部回批「無法苟同這種幾近污衊外交部、打擊友邦的做法」。面對外交部說法，鄭正鈐今反擊稱，外交部惡意污衊他的質詢，不但不尊重立委職權，這麼氣急敗壞難道真的有鬼？

鄭正鈐今與國民黨立委李德維共同召開記者會，痛批外交部踐踏立委職權、心裡有鬼。鄭正鈐表示，2018年外交部與巴拉圭簽署為期5年、總金額1.5億美元的雙邊合作瞭解備忘錄，「台巴科技大學」便是其中之一的項目。但計畫運作了5年，實體校舍根本沒動工。

鄭正鈐說，監督政府與提出質詢是立委的職責，他在教文委員會質詢「台巴科技大學」校舍毫無進度，是本於立委職責，沒想到外交部竟然污衊他的質詢，不但不尊重立委職權，外交部如此氣急敗壞，反而更讓民眾質疑難道真的有鬼？

鄭正鈐表示，外交部辯稱「未有任何經費交給巴國政府執行，過程完全透明。」但這根本就是在玩文字遊戲。他指出，外交部的決算書顯示自2018年至2022年已經支付3.36億元，作為「台巴科技大學」規畫及設立經費，但至今學校校舍仍未動工，這筆錢究竟花到哪裡去？這座「拉丁美洲最好的科技大學」到底在哪裡？他非常支持國際教育合作，但政府不能總是被當成「盤子」耍。

鄭正鈐說，蔡英文總統曾在2022年參加首屆巴拉圭交換生結業典禮，當時還強調要讓台巴科大，成為拉丁美洲最好的科技大學；賴清德副總統今年8月出訪巴國期間，也進行座談，大肆宣揚與台巴科大學生互動。但台巴科大實體校舍至今連影子都沒看到，蔡政府還不斷拿來大肆宣傳，如果蔡、賴兩人被外交部蒙騙不知情，那就是笨，如果知情還不斷大內宣，就是故意欺騙，便是壞。請蔡英文和賴清德講清楚，究竟是笨還是壞？

鄭正鈐強調，台巴科大有學生，但沒有實體學校，首屆109位學生前兩年是借用巴國奧運委員會的場地上課，後兩年則是到台灣在台灣科技大學完成學業。僑界向他反映，台巴科大校舍遲未動工一事，也引起當地輿論，甚至認為學校根本蓋不成。計畫運作了5年，實體校舍至今毫無蹤影，外交部支付的規畫及設立經費究竟去向何處？蔡英文誇口的「拉丁美洲最好的科技大學」，難道只是一場空？

李德維認為，鄭正鈐質疑台巴科大校舍經費與進度是職責所在，外交部不但沒有說明，反而像個刺蝟急著抹黑、反擊，完全是踐踏立委職權。他要求外交部長吳釗燮講清楚，並強調立委職權不能被踐踏，國民黨立院黨團全力支援鄭正鈐。