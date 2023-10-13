杭州亞運精彩落幕，但男籃項目13日卻傳來了震撼彈，金、銀牌得主菲律賓和約旦，都有球員被檢測出使用禁藥，引起外界熱議。至於拿下第4的中華男籃，能否向上遞補奪牌，根據規則來看有一定難度。

中國大陸和菲律賓4強戰狹路相逢，比賽卻在早期呈現一面倒趨勢，曾手握20分領先的大陸看似勝券在握，沒想到末節菲律賓猛將布朗李（Justin Brownlee）隻手遮天，單節轟進17分還投進致勝球，幫助菲律賓完成大逆轉挺進金牌戰。

不過大陸籃球專家王健爆出猛料，指出布朗李未能通過禁藥檢測，就連銀牌得主約旦也有球員被抓包，讓不少球迷議輪中華男籃名次是否能向上遞補，拿下睽違65年的獎牌。但根據亞運對於禁藥的相關規則，如果在團體項目中有2人或以上的球員未能通過禁藥檢測，才會對於團隊進行取消成績及參賽資格的動作，目前菲律賓及約旦尚未達到懲罰標準。

我國前舉重好手許淑靜，當時在2012年倫敦奧運女子53公斤級獲得銀牌，不過就在2016年里約奧運開幕前夕，國際舉重總會宣布該年拿下金牌的哈薩克選手違規使用禁藥，成績以及比賽資格都被取消，由許淑靜遞補奪下倫敦奧運女子53公斤級舉重金牌，成為國人最有印象的遞補奪牌。