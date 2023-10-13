新竹市長高虹安13日出席市府活動，被問到民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭決定獨立參選，高虹安表示，因為最近沒有接觸黨務，對柯美蘭醫師決定參選、脫黨參選，跟她沒有太多討論，對於黨務則交由黨中央，相信都會有最好的安排。

民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭以無黨籍身分，角逐新竹市區域立委，掀起地方熱議。高虹安今出席市府活動，被問到對柯美蘭脫黨參選的看法，高虹安說，因為最近沒有接觸黨務，對柯美蘭醫師決定參選、脫黨參選，跟她沒有太多討論。

高虹安也說，對於黨務則交由黨中央的選決會、中央委員會議來討論，相信黨中央和柯美蘭醫師，都會做最好的安排。至於會幫柯美蘭站台嗎？高虹安則說，以黨中央的規定為主，加上市政部分工作繁忙，希望將過去尚未開工、完工的工程，盡快帶給市民。

高虹安也提到，因為目前沒有參與黨務，現在也還不太清楚，如果是脫黨參選或者是獨立參選，到底黨中央規定是怎麼樣，昨天至少以新竹黨部代理主委李國璋的說法，以無黨籍參選，黨部就不適合支援，也是以主委說法為主。

至於外傳柯美蘭脫黨參選是為了和高虹安切割，對此，高虹安則說這應該要詢問柯美蘭，最近也沒有接觸。