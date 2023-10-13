現代外食族快速增加，嗜吃高油、高糖、高鹽食物，缺乏蔬果的纖維質、維生素，以致腸道好菌減少，容易造成腹脹、腹痛等腸躁症，或胃食道逆流，免疫系統受影響。因此，有助消化道機能的益生菌越來越受消費者喜愛。

經濟部公開數據顯示，我國保健營養食品產值持續成長，2022年已達226億元，益生菌保健食品即佔了近50%市場，來自丹麥的Bifolacto比樂多是推助市場的重要品牌之一。

由「全家人健康」總代理引進的Bifolacto比樂多益生菌隨身包，每包含100億優質活菌，添加益生質—果寡糖，幫助維持消化道機能。擁有125年豐富經驗的丹麥益生菌專家，推出的100億生菌隨身包內含Deerland專利菌株BIFOLAC™12 及鼠李糖乳桿菌，並添加果寡糖，以益生菌+益生質雙效補充配方，幫助維持消化道機能及調整體質。

另外，Bifolacto比樂多擁有世界專利Easy Melt即溶技術，粉末如雪花般細膩，無須沖泡，即開即用，入口即溶，冰冰涼涼，大大提升食用便利性。該產品添加天然糖醇及香料，呈現藍莓風味，每包熱量僅4大卡，健康無負擔。

全家人健康表示，該公司為引進全世界優質的健康相關產品，所有商品皆符合臺灣食品藥物管理署規定並取得國內第三方公證單位檢驗合格證明，並提供完整售後服務，消費者可透過LINE官方帳戶進行營養諮詢。

市面上益生菌百百種，衛生福利部食品藥物管理署建議消費者在選購時，要先看產品包裝上的成分標示。另外，有無國內外的食安認證也是選購重點之一。全家人健康表示，Bifolacto比樂多擁有國際品質認證及專利，如NSF美國國家衛生認證、TGA澳洲食品藥物監管局認證，讓消費者買得安心。