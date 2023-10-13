侯友宜今天在中埔鄉的長照機構與長輩合唱，都比出讚手勢。（廖素慧攝）

侯友宜今天在中埔鄉的長照機構緊握百歲人瑞阿嬤的手。（廖素慧攝）

侯友宜今天在中埔鄉的長照機構與長輩互動合照。（廖素慧攝）

國民黨總統參選人侯友宜今天參訪嘉義縣中埔鄉約翰樂活護理之家，緊握百歲人瑞阿嬤的手，熱絡互動，並發表長照政策，他表示，提高重度失能者給付額度4000元，發放重度失能家庭照顧者津貼每月5000元，增加對家庭照顧者的支持資源，達到「永續長照，有國家罩」。

侯友宜與住民長輩一起做暖身操，還合唱「愛拚才會贏」，他緊握著百歲人瑞阿嬤的手，與長輩交談，關懷長輩飲食住宿狀況，互動熱絡。

侯友宜提出「長照再升級，照顧更全面」、「住院有看護，家屬負擔減」、「支持照顧者，經濟減壓力」等3項長照主張。

侯友宜主張，他若當選總統，由政府開辦長照保險，調高重度失能者給付額度4000元，現在住宿型機構，每個月平均自付額約3萬、4萬，政府要照顧大家，所以把每年12萬元補助提高到24萬元，讓重度失能家庭，能多元全面24小時照顧服務。

侯友宜還說，「住院有看護，家屬負擔減」，將實施住院「全責照護」，看護由醫院統聘，解決看護難找人、減輕家屬的費用負擔。

侯友宜也指出，「支持照顧者，經濟減壓力」，將擴大長期照顧與高齡養護特別扣除額，從目前12萬元提高為18萬元，發放「重度失能家庭照顧者津貼」每月5000元，提供失能家庭全職照顧者於照顧5年以上，增加其國民年金給付金額，每月5000元。