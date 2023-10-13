健保署南區業務組長林純美表示，全民健保為強制性社會保險，參加保險與否，非取決於受僱者意願，即使勞資雙方簽有「員工自願不投勞健保切結書」，雇主仍不可規避應替員工投保之責任。

林純美進一步說明，依《健保法》規定，受僱者應以其受僱之事業、機構為投保單位，受僱者不得基於個人因素以工、農、漁會會員、無職業地區人口、榮民或眷屬身分投保。同時雇主亦不得要求員工以其他非適法身分投保，請勞資雙方依規定辦理投保，亦請公司善盡責任與維護員工權益。

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