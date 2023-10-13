某公司新僱用1名員工，因積欠銀行卡債，為躲避債務拒絕辦理勞健保投保手續，公司基於省事亦未堅持辦理。不久後，未料該員工因不適任遭解僱，雙方發生勞資糾紛，遂檢舉公司未替其投保勞健保等違規情事。由此案例可見，該公司為附和員工要求未辦理投保，除引起糾紛之外，亦衍生後續受到行政調查等困擾。