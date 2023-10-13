健保署南區業務組長林純美表示，全民健保為強制性社會保險，參加保險與否，非取決於受僱者意願，即使勞資雙方簽有「員工自願不投勞健保切結書」，雇主仍不可規避應替員工投保之責任。
林純美進一步說明，依《健保法》規定，受僱者應以其受僱之事業、機構為投保單位，受僱者不得基於個人因素以工、農、漁會會員、無職業地區人口、榮民或眷屬身分投保。同時雇主亦不得要求員工以其他非適法身分投保，請勞資雙方依規定辦理投保，亦請公司善盡責任與維護員工權益。
某公司新僱用1名員工，因積欠銀行卡債，為躲避債務拒絕辦理勞健保投保手續，公司基於省事亦未堅持辦理。不久後，未料該員工因不適任遭解僱，雙方發生勞資糾紛，遂檢舉公司未替其投保勞健保等違規情事。由此案例可見，該公司為附和員工要求未辦理投保，除引起糾紛之外，亦衍生後續受到行政調查等困擾。
健保署南區業務組長林純美表示，全民健保為強制性社會保險，參加保險與否，非取決於受僱者意願，即使勞資雙方簽有「員工自願不投勞健保切結書」，雇主仍不可規避應替員工投保之責任。
林純美進一步說明，依《健保法》規定，受僱者應以其受僱之事業、機構為投保單位，受僱者不得基於個人因素以工、農、漁會會員、無職業地區人口、榮民或眷屬身分投保。同時雇主亦不得要求員工以其他非適法身分投保，請勞資雙方依規定辦理投保，亦請公司善盡責任與維護員工權益。
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