知情人士表示，經過數月研究及近期至少兩輪討論後，監管部門已上報有關設立平準基金初步方案的報告。

其中一位知情人士稱，該基金總規模計劃數人民幣千億元，不過實施細節尚未最終確定，相關計劃也有可能變化。

上證指數13日上午10：33報3,089.80點，跌18.10點或0.58％。深成指報10,069.32點，跌99.17點或0.98％。

東吳宏觀陶川團隊12日發文章指出，時隔8年，匯金公司再次出手增持四大行股份，市場對於「平準基金」的討論再次升溫。作為純粹「國家隊」的匯金在當前出手，確實透露出不一樣的訊號，國家對於市場和經濟的信心十分重視。

該團隊指出，毫無疑問當前正處於從政策底向市場底、經濟底過渡的關鍵時期，如何促成市場和經濟盡快形成良性循環是當務之急。從海外和歷史的經驗看，提振股市信心、推動股市發揮經濟「晴雨表」的作用，平準基金不失為一種「四兩撥千斤」的政策手段。