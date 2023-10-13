中華演藝工會前理事長、資深藝人康凱，近日在節目重談與曹雨婷的愛恨糾葛，聲稱兩人辦完婚宴後，發現女方的配偶欄竟有別的男人。康凱再爆料，稱曹雨婷看上他的錢，主動要求結婚，婚禮前並不知道女方有兒女。

康凱在節目《新聞挖挖哇》透露，跟曹雨婷辦婚宴前，不知道她有兒女，很多事情都被蒙在鼓裡，直到婚禮結束，曹雨婷才鬆口，因為希望孩子們能拿到美國綠卡，與另名美國楊姓男子有婚姻關係。

康凱進一步爆料，曹雨婷為了在美國順利定居，獲楊男的委託，把賣掉一間店面的錢拿去買另一棟房，楊男後來發現房子只登記曹雨婷的名字，引發口角，氣得要曹雨婷吐出錢來離婚。

被問到曹雨婷是否有10個兄弟姊妹？康凱大嘆一口氣，無奈地說，「我到現在為止都分不出她有多少兄弟」，因為曹雨婷始終不願正面回應。康凱爆料，曹雨婷跟他結婚圖的是幻想，認為他出手大方，「以為我很有錢」，曾不斷地問康凱女兒「爸爸有沒有藏私房錢」；此時主持人再問「那你圖她什麼？」康凱回應：「我圖她能幹，她做了十二年的紅包場，能交際應酬那麼多人，我沒她的本事，交際應酬能力沒她強，所以我要找一個秘書長，是幫我去交際應酬的人。」

主持人好奇，如果只是要找秘書長，大可不必結婚，康凱感嘆：「本來就不用結婚，她要跟我結婚啊，拜託，不是我要結婚的。」主持人再問：「所以她逼你的？」康凱斬釘截鐵地回：「對，她還跟我講，我跟你生小孩一定很漂亮。」主持人聽完傻眼，說曹雨婷49歲了怎麼會信她這種話，康凱無奈地回：「怎麼不信呢？」接著自爆跟4名女人分別生下5個孩子，若再生第6個也OK。

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面對康凱的爆料，曹雨婷9月出席活動時受訪，忍不住委屈落淚，「我沒多的時間去扯、解釋不是事實的東西，我覺得那是浪費時間，我認為無論於公於私，我做到正確跟遵守所有一切法律就可以了。」她再強調，自己一直以來都很努力工作，「除了演藝工作我也有自己的事業，我事業做得很好，不是只依靠演藝工會，我出道前就在經營的房地產投資，已經25年了」