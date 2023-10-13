滅火器樂團主唱楊大正憑《我願意》喑啞底層人物一角，和劇中加入邪教的太太吳奕蓉雙雙入圍金鐘獎戲劇節目最佳男、女配角。楊大政的滅火器樂團在台中國慶煙火秀，因煙火提前施放導致民眾堵住前舞台道路，滅火器樂團請警方協助開道，竟遭警方嗆「現在誰理你們」引發爭議，楊大正12日受訪時表示希望這件事情趕快過去。

他提到，因為不管是警察或是他們都不該是被檢討的對象，「重點是未來活動能有更良善規劃，現在講也都只是口水戰，這件事已經過去了，我們真的沒有怎樣。」倒是台中市長盧秀燕說要請滅火器吃飯讓他很期待，「我很喜歡交朋友的。」

楊大正多次入圍金曲獎，這回首次入圍金鐘獎他反而不知道該怎麼準備戰袍，他說以往金鐘獎的經驗是替大家開心，今年終於替自己開心，但對於獎項他保持平常心，「入圍就很開心，第一次去金鐘玩，就去體驗，如果可以上台超好。」隨後笑說：「越講我越想要（得獎）。」