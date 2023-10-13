我國與菲律賓2021年10月19日時，曾簽署「移民事務及人口販運防制合作瞭解備忘錄」，為落實該備忘錄，移民署今年邀請菲律賓移民局局長唐辛可，率團來台舉行第1次台菲移民事務會議，雙方就移民業務、防制人口販運及未來合作方向等項目達成共識，共同宣示強化交流及打擊人口販運的決心。

菲律賓是距離台灣最近的鄰邦之一，也是外籍移工第三大輸入國，與我方交往頻繁密切，此外菲律賓在美國國務院全球180多個國家及地區防制人口販運評比中，連續8年名列「第1級」，我在全球防制人口販運評比也已連續14年名列「第1級」，但在相關議題上雙方仍有互補空間。

移民署表示，菲律賓是我國打擊人口販運的重要合作夥伴，今年首度邀請菲方來台參加移民事務會議，針對許多共通議題深入交換意見，對於促進國際執法合作而言，深具意義。

為推動各項移民事務合作，移民署已與22個國家簽訂移民事務協定或合作瞭解備忘錄，並且每年與印尼、越南及日本等國輪流舉辦移民事務會議，由兩國移民機關首長共同討論未來發展合作，這次台菲移民事務會議是疫情結束後，首次舉辦實體會議，也是我國和菲律賓歷來在移民事務公務交流中，層級最高的一次，再次彰顯出移民署捍衛移民人權及打擊不法的精神，深獲國際合作夥伴支持。