國民黨主席朱立倫10日指出，已邀請高雄市前市長韓國瑜擔任副主席來促成整合，但12日又強調，2人針對副主席的事情已談了幾個月，且是韓的朋友給韓建議，韓再向他主動提起的。對此，媒體人王淺秋直言，限縮到穿小鞋「韓國瑜只是要位置」，這對韓是不公平的。韓粉網友也相當不滿，怒轟「韓國瑜簡直被朱打了一個大巴掌」。

王淺秋今（12）日在節目《千秋萬事》直言，大家期待韓國瑜做什麼呢？很多的民眾、黨內人士、友好的人士都希望其做一個「桶箍」的角色，韓國瑜也不是在乎位置的人。

至於韓國瑜當副主席會有問題嗎？王淺秋認為，當然沒有問題，但現在是黨主席主動講出來，說韓國瑜主動要爭取這個位置，就很容易被外界聯想，「是不是他要求官、要位置、找工作，但實際上這個議題對韓國瑜來講一點都不重要，他曾經說過，如果黨中央給予授權，那麼任何的位置都是選項，都是可能的，但這都是階段任務，如果能促成藍白合、在野聯合，他隨時可以功成身退。」

王淺秋說到，韓國瑜不是追求家大業大、財富滿貫的位置，現在就是扮演一個「揹著石頭唱歌」的角色，然而當每一個人都在講大局的時候，這種說法只會對有熱情、想要自願當桶箍角色的人造成傷害，實際上不利未來的發展

王淺秋最後還透露，「韓先生到底要不要接受這個建議，14日板橋本來有一個國民黨總統參選人侯友宜的大造勢，他本來也答應了要出席，在這之前會做決定跟說法，限縮穿小鞋到只是要位置，這對韓國瑜是不公平的。」

網友也紛紛在該節目留言，「當今的政治人物最真最無私的人物就是韓先生，請朱先生不要污辱人更不要把國民黨給廢了！」、「兩年多前國民黨主席大選時，選前，朱曾當面問過老韓有意參選否。老韓一片君子之心，坦言無意參選。現在，朱居然會對外講是老韓向他討要黨副主席之位，這不就是抹黑嗎？」、「不知道身為黨主席（朱主席），這樣對待自己黨內最有人氣、有大用的黨員？居心為何？」、「韓先生的無私心態才適合當主席」。