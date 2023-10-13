以色列大軍在邊界待命，準備進入加薩，展開地面攻勢。

白宮周四（12日）說，隨著以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）的血腥戰爭持續，加上「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）核動力超級航母打擊群仍在東地中海待命，如今美軍確定不會在以色列提供戰鬥支援，從而劃出了明確的界限。

據《軍事網》（Military.com）12日報導，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）說，「以色列十分明確地表示，他們不要外國部隊在自家國土上，他們要靠自己執行這些軍事行動，而他們絕對有權要那麼做。」也因此，他說，華府不打算，也沒有計畫讓美軍投入地面作戰。

另一方面，一名五角大廈高官周四說，隨著美國援助物資開始不斷湧入以色列，繼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）之後，防長奧斯汀（Lloyd Austin）預定周五前往以色列，會見總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、國防部長葛朗特（Yoav Gallant）和戰爭內閣成員等當地高層官員。同時他將強調對以色列安全的堅定承諾，並和以色列高層深入討論軍事行動計畫和這次作戰的目標。

以軍可能即將展開地面攻勢，進軍加薩。

第一批美國安全援助物資本周稍早已運抵以色列，五角大廈正準備運送「鐵穹」（Iron Dome）防空系統攔截飛彈。美國官員說：「我們將繼續回應以色列對防空、大砲、彈藥和精準導引彈藥的要求。」起碼就目前而言，白宮周四的聲明似乎打消了出動美國特戰隊，以營救哈瑪斯手中數十計美國人質的念頭。在1名五角大廈官員周二晚證實，就既有協議，美方特戰隊人員正在美國駐以色列大使館，並表示願意幫忙解救人質後，關於美軍參戰的可能性再度引發討論。

此外，美國國會議員說，無論以色列有什麼需求，他們都願意支持，要是以方開口，包括突襲在內，他們也會支持。而美國國防高層官員強調，對美以雙方來說，五角大廈提供以色列國防軍營救人質的建議和諮詢是當務之急。