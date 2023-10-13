淡海智駕電巴明起開放民眾預約免費搭乘。圖/新北市政府提供

新北市政府近年積極將智駕電動巴士導入公共運輸載客接駁服務，今年啟動智駕電巴雙車聯動計畫，結合產學業界研發2輛智駕電巴互相溝通、分享彼此運行狀態，進行車隊編組、解列的V2V類捷運系統的運輸模式，創先成功打造了智駕電巴國家隊。新北市副市長陳純敬並宣布自明（14日）起開放民眾預約免費搭乘。

「這不只是新北市的驕傲，」陳純敬表示，新北市智駕電動巴士2期計畫與交通部辦理「淡海試驗場域研究計畫」5G設備整合，也透過公私協力提高國內智駕車發展量能，由勤崴國際科技股份有限公司的專業智駕技術領軍，整合和緯車輛技術股份有限公司打造國產化比例達90%的電動線控巴士、工業技術研究院車聯網通訊開發能力、紅樹林有線電視股份有限公司在地光纖網路布建基礎、淡水客運豐富的路線營運經驗，以及維車資安股份有限公司先進的車輛資安防護技術，打造智駕電巴國家隊。

交通局長鍾鳴時表示，新北市智駕電巴2期計畫除了擴展測試範圍、增加停靠站及車輛數外，也在安全的前提下提升車輛運行速率，從1期計畫的15km/hr提高到25km/hr，更發展出只要駕駛員按下一鍵，2輛電巴即開始互相溝通，分享彼此運行狀態以決策車輛移動的V2V模式；2輛電巴於運行時也會依據安排路線，進行車隊編組、解除列隊及重新編組，打造「類捷運系統」的運輸模式，智駕電巴雙車聯動技術更為全國首創。

交通局綜合規劃科科長吳政諺表示，2期計畫自今年4月啟動實車測試，至今已經過6個月無載客測試運行，累積足夠的穩定度與安全性，明（14）日起開放民眾預約免費搭乘，沿途將行經新市六路2段、義山路2段、崁頂二路、新市五路3段、新市二路3段及沙崙路2段，沿途停靠淡海輕軌崁頂站、美麗新廣場站、海洋都心站、崁頂6鄰站及淡海輕軌淡海新市鎮站共5站，運行路線長度為2.8公里，歡迎民眾一同見證新型態的公共運輸服務，共創更具韌性的永續智慧城市。體驗搭乘預約網址https://danhai168.org/