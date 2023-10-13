台灣永續時尚和優異的環保紡織品，持續在展覽中受到日本當地商社、百貨通路、品牌設計師及國際品牌青睞。此次台灣館參展商有abacell、卓亞、宏遠(1460)、非司比、東肯、倍麗、成雅、億泰興、綠暘…等14家業者，現場除展出精美優質、高端時尚機能的產品外，因應市場需求，更推出可完全生物降解多機能性天然蕉麻紙纖維、可回收再製的生質鳳梨纖維、循環回收再製面料、環保機能休閒服飾、減碳熱昇華機能襪品與通過GRS認證之回收聚酯印標及刺繡織標等飾品配飾，展區匯集台灣全方位優質時尚功能性及永續環保紡織產品，為期三天展覽收穫豐盛。

參展商之一的宏遠(1460)子公司宏遠服裝（海地）2017年開始營運後，連年虧損，績效不如預期，決定暫時停產，原任宏遠總經理葉清來因海地投資失利，在今年8月請辭總經理職務。新任者待董事會委任適當接替人選後，另行公告。