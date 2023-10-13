立委陳亭妃出版新書，她說，書中紀錄她從政26年來的心路歷程。（曹婷婷攝）

民進黨立委陳亭妃近來發表新書「亭‧看聽！妃常女力養成記～陳年的台南女兒紅」，記錄從政26年歷程與心聲，前總統陳水扁寫序力薦「下任台南市長由女力代表出線，陳亭妃是不二人選！」對於是否參選下屆台南市長，陳亭妃未鬆口，強調現在重要的是拚立委跟總統選舉，但也說「我絕對是目前所有政治人物最了解台南的人」。

陳亭妃日前在台北出版首本新書，今天包括陳怡珍、周麗津、陳秋萍、陳碧玉、余柷青、杜素吟、曾之婕、蔡秋蘭等女力議員在台南市議會力挺。被問到阿扁力挺她是下屆市長不二人選，陳亭妃說，陳水扁是第一個關心女力政治的人，因此任用呂秀蓮當副總統，阿扁也一直很關心台南發展，曾說過台南以外幾乎都有女性政治人物擔任縣市首長，但台南市還沒有，「這是阿扁的期待」。

陳亭妃說，陳水扁寫序時曾問她可否把這個期待寫出來？她說，阿扁對於政治非常了解，這是阿扁給她的鼓勵，台南要改變，改變可以透過不一樣的力量，尤其女性力量也是很棒的。

陳亭妃也有感而發表示，自己花3個多月完成這本新書出版，政治女力一路走來並不輕鬆，雖然社會上高喊兩性平權，但受限於舊有傳統思想，仍讓女性政治人物必須突破比男性更多的關卡，她說，從政以來面臨也承受許多抹黑攻擊，這些不啻是「政治me too」。

她也提到，自己感情空白但很喜歡小孩，常跟小孩拍照，但抱小孩拍照卻不時遭到抹黑，捕風捉影是她生的，她雖覺得自己都能撐得過來，但最讓她感觸的是，有一回媽媽對她「不要再去跟小孩子拍照，每次都被亂講是妳在外面生的孩子」，她打趣，最新謠言是指她在美國偷生小孩，她只好調侃「我很缺人手，哪裡有我的小孩，都找回來幫我的忙！」

陳亭妃也預告15日上午10點將在北區大港國小禮堂舉辦台南首場新書發表會暨簽書會，她說，選在大港國小作為首場簽書會地點，是因大港國小為父親陳佳照上任議員後，為爭取台南在地小學的首要任務，當時大港寮是一片魚塭，堪稱是不可能的任務，也承受了很多的壓力，但爸爸憑藉堅持與信念完成這所在地學校的爭取興建，進而吸引人群形成部落，帶動大港寮發展，「爸爸堅定意志力，也成為我畢生追求的典範。」