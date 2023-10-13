針對國民黨總統參選人侯友宜「三問」民進黨總統參選人賴清德，民進黨發言人張志豪今也提出「三大爭議」反問侯友宜，批評侯友宜所提的三問根本毫無事實根據，現在為了救自己的民調數字，才是侯友宜及國民黨必須盡快面對國人的。

侯友宜接受媒體專訪時，向賴清德提問三個問題：「是否支持台獨？」、「民進黨執政七年貪污腐敗要不要負責任說清楚？」及「為新潮流而選，還是為人民而選？」

張志豪說，「馬文君潛艦洩密案」、「Lin bay 好油自導自演案」及「侯友宜多位市府官員涉弊、國民黨多位議長貪汙案」三大爭議，請侯友宜及國民黨面對，不要持續混淆視聽、迴避閃躲，遲早被看破手腳。

他表示，「馬文君潛艦洩密案」，國民黨立委馬文君昨天接連請外交部轉交，聯繫韓方交機密資料、否認秘密會議打電話及稱國防部次長認為資料不具機密性三個謊話，皆被打臉，侯友宜為什麼不說話？對於涉嫌洩密叛國的罪行，侯友宜竟然沒有任何態度立場？

他強調，侯友宜不思理性政策論辯，一再用抹黑造謠攻擊的低劣手段，令人遺憾。