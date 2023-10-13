為慶祝臺灣豫劇立足臺灣70年，高雄市立歷史博物館與位於高雄左營的臺灣豫劇團攜手合作，在左營再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區（原明德新村）的「轉角壹貳壹」推出「千里梆聲風華現 豫劇七十週年」特展，展期至2024年1月31日止。從越南富國島遷臺的中洲豫劇團飄洋渡海開始，臺灣豫劇已在地生根70年，邀請民眾感受臺灣豫劇的魅力，一同了解眷村文化與豫劇戲曲的美好。

豫劇七十週年特展於轉角壹貳壹展出至明年1月底。（圖片來源：高雄歷史博物館提供）

本次展覽透過歷史文物、演出作品及影像媒體的呈現，引領民眾在靜謐的眷村裡感受溫潤豐厚的戲曲美學，用五感體會豫劇的今昔轉變，讓觀眾認識並親近，進而傳承臺灣豫劇文化。展覽分為兩個單元，「載豫經典．傳藝永恆」透過豫劇劇種、音樂設計、演出劇目及沿革使命來認識臺灣豫劇團70年來演進軌跡、技藝薪傳的成果，及長期推動藝術教育的紀錄。「戲曲五感．豫罷不能」展區，展出70週年團慶大戲《鏢客》的演出內容、實體戲服，讓民眾近距離欣賞豫劇本色天成的經典唱腔和服裝設計。

展覽用五感體會豫劇的今昔轉變。（圖片來源：高雄歷史博物館提供）

臺灣豫劇團為高雄市國家級重要戲劇類表演團隊，隸屬國立傳統藝術中心，早期跟隨軍隊落腳高雄左營，深受眷村文化的洗禮與眷民支持。走過淬鍊的歲月，弦梆不輟的臺灣豫劇團「表演特色化、聲腔本土化、敘事現代化」，融入臺灣特色，建構「臺灣梆子戲」的新表演型態，呈現傳統戲曲的美學風格。

現場展出實體戲服，近距離感受戲服美學。（圖片來源：高雄歷史博物館提供）

高史博代理館長李旭騏表示，過往看戲的時光看似消失，但其實刻記在每個人的記憶中，臺灣豫劇這幾年求新求變，一直以來深獲許多喜愛戲曲的民眾的響應與支持。高史博長期與臺灣豫劇團合作推廣文化體驗活動，期望為在地左營眷村活化盡一份心力，讓民眾親近臺灣多元戲曲文化的歷史，感受左營眷村文化資產的珍貴。

走過七十年的臺灣豫劇團技藝薪傳弦梆不輟（圖片來源：高雄歷史博物館提供）

臺灣豫劇團團長彭宏志提到，臺灣豫劇團歷經時代更迭，近年來積極頻繁地與高雄市政府文化局合作，與鄰近眷村也積累了深厚的關係，值此豫劇七十的榮耀時刻透過圖文方式展現劇藝風貌、育才成效，未來將持續攜手在地傳統藝術團隊，傳唱梆聲豫曲。