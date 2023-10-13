近期冒名恐嚇、檢舉案件頻傳，繼民進黨高市議員李柏毅在雙十國慶被冒名稱要炸毀總統府後，與他競選左楠區立委的對手國民黨高市議員李眉蓁近日也被他人冒名檢舉潛艦國造弊案，她無奈表示，雖然全民監督政府是好事，但冒名行為不值得鼓勵。

李眉蓁指出，她12日接到台北市議員徐巧芯來電，稱接到一封署名為李眉蓁的信件，內容是檢舉潛艦國造涉及弊案內幕。由於信件內容和徐巧芯追查掌握的資料有相同之處，加上寄信地址位在李眉蓁服務處，因此特別打電話向李眉蓁求證。但她看過信件後，筆跡完全與她本人不同，服務處內部也絕無人員冒名寄信，因此，證實這是一起冒名檢舉案件。

李眉蓁指出，她個性直來直往，對就是對，錯就是錯，若有人知道潛艦國造不為人知的內幕，歡迎提供給國民黨民代，她們一定會保護消息來源。現在左楠選區只有她在監督執政的民進黨，其他2位都在攻殺在野的國民黨，情勢混亂，冒名舉發只會徒增困擾，甚至反而會模糊焦點。

李眉蓁說，左楠選區近期最熱門的2個話題就是有候選人被冒名寄恐嚇信，以及另位候選人熱炒潛艦國造議題，兩邊很像都想扣國民黨帽子，這讓她覺得無奈又好笑，她不怕一打二，但很討厭用似是而非的話題來炒作聲量，這對選民不尊重。