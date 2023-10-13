P. LEAGUE+在13日終於公佈2023-24例行賽賽程，開幕戰將於11月11日由台北富邦勇士在主場迎戰新北國王，台北富邦勇士也將挑戰PLG總冠軍的4連霸。

PLG 2023-24例行賽維持120場，6支球隊每隊都有40場例行賽，其中20場會在主場出賽。在比賽時間安排上，上季聯盟攜手球隊成功打造「Tuesday Basketball」的看球風氣，本季仍會有10場周二賽事，另外新增2場周三賽事，希望持續打造平日看球風潮，而例行賽也預計將進行到2024年05月19日。

在賽程安排上，12月24日將有2場「耶誕夜大戰」，下午先由新北國王在主場迎戰來訪的福爾摩沙夢想家，晚上則由新竹攻城獅及高雄17直播鋼鐵人在新竹捉對廝殺。12月31日的「跨年大戰」，下午由福爾摩沙夢想家 vs 高雄17直播鋼鐵人（主場），晚上則有台北富邦勇士 vs 新北國王（主場）的雙北大戰。

至於各隊的主場及主場開幕戰詳列如下：

台北富邦勇士 – 台北和平籃球館 （11/11主場開幕戰 vs 新北國王）

新北國王 – 新北市立新莊體育館（11/18主場開幕戰 vs 新竹攻城獅）

桃園璞園領航猿 – 桃園市立綜合體育館（12/09主場開幕戰 vs 新北國王）

新竹攻城獅 – 新竹縣體育館（11/25主場開幕戰 vs 福爾摩沙夢想家）

福爾摩沙夢想家 – 彰化縣立體育館 / 洲際迷你蛋

（11/18彰化縣立體育館主場開幕戰 vs 高雄17直播鋼鐵人）

（12/02洲際迷你蛋主場開幕戰 vs 台北富邦勇士）

高雄17直播鋼鐵人 – 高雄市鳳山體育館（12/02主場開幕戰 vs 桃園璞園領航猿）