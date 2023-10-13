大陸海關總署13日發布最新統計，以美元計價的9月出口為2991.3億美元、年減6.2％，雖然是「連五黑」，但減幅較上月明顯縮減2.6個百分點，再看到前3季的總出口規模達到2兆5203億美元、年減5.7％，仍較前8個月微擴大0.1個百分點。中美貿易前3季外貿規模則來到4959.8億美元、年減幅14％，比起前8月再收窄0.5個百分點，衰退幅度呈連月縮小趨勢。

兩岸進出口部分，統計前9月的進出口規模總計1950.5億美元、年減幅20.1％，維持連月縮小趨勢，比前8月再收窄1.2個百分點。其中前9月出口到大陸規模1447億美元、衰退20％，較1到8月縮小0.9個百分點。從大陸進口則有503.5億美元、衰退20.5％，也收斂1.9個百分點。

據大陸海關總署公布統計，大陸1到9月的進出口總值達到4兆4103億美元，與去年同期相比衰退6.4％，但比起前8月的6.5％微減0.1個百分點；進口規模則有1兆8900億美元、衰退7.5％同樣微減0.1個百分點。再與前3季總出口2兆5203億美元比較，整體外貿順差6303億美元。

在主要貿易夥伴部分，前9月與第一大貿易夥伴東協的外貿規模達到6698.5億美元、但仍較去年同期衰退5.5個百分點，且幅度繼續放大；第二大夥伴歐盟的規模則有5943.3億美元、年減7.7％，較前8月收窄0.1個百分點。

大陸海關總署統計分析司司長呂大良表示，世界經濟復甦趨勢不穩仍然是出口面臨的最大挑戰，但大陸出口綜合競爭優勢仍然穩固。根據海關貿易景氣統計調查結果顯示，9月反映出口訂單保持穩定或增加的企業比重，較8月提升0.8個百分點，對未來出口表示樂觀的企業比重提升1.3個百分點，看好第4季出口趨穩向好有望繼續鞏固。