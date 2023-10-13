高雄市鳳山的大東公園公廁今日早上發現一具男屍，據了解，此名男子身分為街友，進入公廁後久未出來，遭到公園警衛發現報警。
警消到場後破門，發現此男子已無生命跡象，不過公廁未有外力介入，且在男子的腳踏車上發現部分慢性疾病藥物，推測死亡原因疑似與疾病有關，不過真正死因仍待相驗。
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