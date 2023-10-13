大陸男星陳牧馳在電影《封神第一部：朝歌封雲》飾演費翔兒子而打開知名度，人氣逐漸攀升，短時間就累積一票粉絲力挺，不過卻遭網友爆料曾經閃婚又離婚，對此，他證實這段陳年過往，並公開向前妻致歉。

陳牧馳遭瘋傳曾有過一段婚姻，眼見傳聞甚囂塵上，他昨(12日)在微博發文回應此事，他坦承確實有過一段婚姻，不過雙方婚後沒有孩子，最後和平協議分手，由於對方並非圈內人，呼籲外界不要打擾她的生活，接著向前妻致歉：「打擾到你的生活，非常抱歉」，對於持續捏造散播不實謠言，或用此事侮辱前妻的人，絕對會採取司法途徑。

陳牧馳公開認了曾有過婚姻，並公開向前妻致歉。（圖／ 陳牧馳Chen微博）

由於謠言傳的滿天飛，讓陳牧馳不得不公開回應此事，由於私事占用公共資源，讓他坦言相當抱歉，對此，網友紛紛留言力挺：「尊重隱私吧…结過婚怎麼了」、「這年頭結婚離婚很正常，但被鍵盤俠拿來攻擊真的很過分」、「你有你的生活，我們分得清，别理網路上那些不理智的發言，我們支持你，加油」。

陳牧馳被陳冰陷熱戀，不過只有背影照讓人質疑真實性。（圖／新浪娛樂微博）

根據《新浪娛樂》報導，陳牧馳被拍到與曾參加《中國好聲音》的陳冰不僅牽手逛街，還到珠寶櫃檯挑選戒指，互動看來非常甜蜜，不過只有背影照讓人質疑真實性，當事者也未對此事作出回應。