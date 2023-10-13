潛艦國造爭議延燒，中廣董事長趙少康11日舉行「戰鬥藍」輔選列車啟動記者會，特別強調要「恢復特偵組」，並查辦潛艦國造召集人黃曙光，對此，民進黨立院黨團批評，國民黨作賊喊抓賊，立法院外交及國防委員會昨日會議也聚焦在潛艦國造是否有弊案，這當中發現國民黨立委馬文君是否有涉及洩密或說謊，當外界質疑她就把箭頭轉向黃曙光，真的是是非不分。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳指出，最近潛艦國造議題國民黨團越來越不像話，作賊喊抓賊，國民黨不願意承認自己黨內的立委犯下的錯，還把矛頭指向黃曙光，黃曙光也多次表達願意接受調查。

民進黨立委莊瑞雄表示，馬文君受到這麼嚴厲指控，一直不斷的說謊，為什麼要把國家機密傳遞給非本國的外交單位，從說詞裡面舉著公平正義的大旗，聽了覺得非常噁心，戰鬥藍一起聲援馬文君真的啼笑皆非。

莊瑞雄提到，徐巧芯說成年人了應該自己發聲，而不是由妹妹代為發聲，她所說就是黃珊珊幫黃曙光說話，黃曙光一生為國家奉獻，結果抹黑他，藍營朋友是非不分。

他指出，如果這件事情是發生在民進黨，是莊瑞雄把傳遞機密傳遞給韓國，黨團一定是要求他講清楚，國民黨怎麼不是要求馬文君講清楚呢？是跟外國人通謀還是叛國？如果我們黨團有這樣成員，一定是偵辦，而不是去質疑黃曙光。

藍營也要求黃曙光應該到立院接受質詢，對此，劉世芳表示，黃曙光仍在政府內服務，國安會按照立法院不管預算或專案報告，國安會祕書長就是代表出席，所以藍營如果是為了選舉利益，把槍口指向黃曙光，請他到立法院，就是接受羞辱，而不是討論公共政策。

劉世芳說，潛艦國造有很多機密文件，就是因為牽涉到國家機密保護法，只能對偵查單位來把相關細節說清楚，國民黨團真的搞不清楚狀況，一致團結對外指向黃曙光，非常不可取。