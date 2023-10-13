日盛上選基金研究團隊表示，隨著美債殖利率下滑，市場氛圍轉趨樂觀，根據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具，聯邦基金期貨投資人預測，Fed在11月會議升息1碼至5.5%-5.75%的機率僅11.8%。大盤技術面陸續收復短期均線、月線、半年線以及季線，台股場外資金進場意願增強，加上基本面行情及選舉行情可望啟動，可藉由盤勢震盪擇優布局，觀盤重點可先聚焦營收利多及第四季續旺族群。

日盛上選基金研究團隊指出，聯準會官員聯袂放鴿，有利國際股市回彈，近期加權指數在權值股撐盤下，指數強彈化解了市場對探底的風險，預估第四季大盤將在大箱型區間整理。產業方面，AI 類股在2024年展望依舊樂觀，組裝廠及零組件廠預期在4Q營收仍可維持季增趨勢。根據券商預估，訓練用AI伺服器出貨量2024年成長率將可達200%至57.2萬台。而機殼、散熱以及遠端管理等亦將皆受惠AI大趨勢，ASP及毛利率表現亦將有明顯提升。