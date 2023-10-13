此時正值美中兩國之間的緊張關係因台灣等問題而日益升高。另一方面，美國與俄羅斯的關係也因為烏克蘭戰爭而不斷惡化。

一名參與該報告的政府高層不願表明該國會委員會是否已經取得中俄兩國正在進行核武合作計畫的情資，僅表示「我們擔心中俄兩國之間可能存在某種形式的合作，最終會讓我們面臨一打二的局面」。

這份報告反駁拜登政府主張「美國核武足夠應付中俄兩國」的看法，並可能顛覆「贏得一場衝突、同時嚇阻另一場戰事發生」的既定國安策略，同時需要大舉提高國防支出。

該委員會民主黨籍主席Madelyn Creedon和共和黨籍副主席Jon Kyl在報告中表示，我們明白預算現實，但我們也相信美國必須進行這些投資。Kyl並表示，美國總統拜登和國會必須讓美國人民知道，要防止可能爆發的美中俄核戰，提高國防投資是一個很小的代價。

這份報告亦建議美軍在亞洲和歐洲佈署更多戰術核武、制定計畫以佈署部分或全部美國儲備的核彈頭，以及生產更多B-21匿蹤轟炸機和更多新式哥倫比亞級核子潛艦。