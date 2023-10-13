隆重宣布由主持界新天后Lulu黃路梓茵擔任第60屆金馬獎頒獎典禮主持人。（金馬執委會提供）

金馬執委會13日隆重宣布由主持界新天后Lulu黃路梓茵擔任第60屆金馬獎頒獎典禮主持人，曾與她合作《當男人戀愛時》並入圍金馬獎新導演的殷振豪特別為她量身打造宣傳影片，一人分飾四角，除了向經典角色致敬，也展現她的演技，並預告11月25日的頒獎盛會。

去年甫獲金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎，今年又再度雙料入圍的Lulu黃路梓茵主持功力有口皆碑，不僅獨挑大樑主持過第30屆、32屆金曲獎，也和盧廣仲等人搭檔主持第55屆金鐘獎，大型典禮經驗豐富，但她在接獲金馬獎邀約時，第一時間不敢相信也不敢答應，驚喜之餘還再三確認。Lulu表示今年因緣際會看了楊德昌導演的展覽與電影，也重溫不少台灣新電影尤其是侯孝賢導演的代表作，更嘗試在節目邀訪幕前幕後的電影人，好像離電影更近了，但沒想到可以主持金馬獎。好像冥冥之中自有安排，於是決定接受這項挑戰。

執導金馬60典禮主持宣傳影片的殷振豪也盛讚Lulu多才多藝，完美駕馭《一代宗師》章子怡、《我是一片雲》林青霞、《熱帶魚》文英阿姨，以及《不能說的．祕密》周杰倫等經典形象，不僅跨越男女老少，還涵蓋各種類型。看到她這麼用心揣摩角色原型，還能展現出自己的面貌與特色，對Lulu今年典禮表現充滿期待，極具信心。

這支典禮主持形象廣告最大彩蛋還有金馬執委會主席李屏賓。賓哥笑說老早就期待金馬60到來，這次難得參與演出，以逗趣方式呈現選拔典禮主持人的經過，竟被盛讚演技渾然天成。他形容金馬獎就像是電影人的家，提醒大家別忘了每年都要回家！也呼籲觀眾多看電影，有了票房的支持，電影工業才能蓬勃發展，拍出更多好的作品。

台灣觀眾11月25日可鎖定台視頻道同步收看第60屆金馬獎頒獎典禮直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。更多最新消息將在金馬官方網站、Facebook、IG等社群平台陸續公開，敬請拭目以待。