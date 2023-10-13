因應明年1月13日總統大選與立委選舉將至，法務部修正「鼓勵檢舉妨害選舉要點」，明定檢舉境外勢力介選，最高檢舉獎金核給新臺幣(以下同)2000萬元；檢舉選舉賭盤，最高檢舉獎金核給500萬元，呼籲選民踴躍檢舉，且對賄選以零容忍的決心，不賣票、不買票，淨化選風塑造公平選舉環境，維護民主法治運作。

查察賄選工作正積極展開，台灣新北地方檢察署檢察長余麗貞率領新北檢團隊在會中提示精準布雷的重要性，並傳授各級主管查賄經驗及技巧，也期勉土城警同仁戮力辦理本次選舉查察賄選防制暴力工作，務必讓選舉平和舉行及落幕。

土城分局長謝龍富表示，本分局秉持「保障合法、取締非法、制裁暴力」原則，肩負維護社會治安及淨化選舉環境之重任，主動積極蒐報賄選、暴力及網路假訊息情資，並落實各項蒐證勤務作為，防制黑道幫派勢力介入選舉及遏止賄選或暴力案件發生，俾利本次選舉順利進行，圓滿完成。