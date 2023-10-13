前內政部長李鴻源質疑，參加「口罩國家隊」的廠商能賺取大額回扣；對此，民進黨立法院黨團批評，李鴻源號稱「治水專家」卻不講究證據，最該治的就是他自己的口水。

民進黨立委莊瑞雄指出，李鴻源講國家隊拿回扣，經濟部也要求他道歉，過去李鴻源批評員山子分洪沒有用，但建置完成後，汐止不再淹水。

他表示，學者在民眾認知上應該是最嚴謹，但是李鴻源當過部長，講話卻不講求證據，老愛自稱治水專家，最該治的就是李鴻源的口水，這個很不道德，話隨便亂講，是很不公平。