來自加拿大葛萊美獎肯定 靈魂潮流新指標 Daniel Caesar 首度來台開唱，這股獨一無二的R＆B靈魂魅力讓Spotify每個月擁有2000萬人不斷著魔點聽，在2021年與流行天王 小賈斯汀（Justin Bieber）攜手合唱告示牌冠軍神曲《Peaches》全球狂飆15億次收聽，聲勢持續飆漲，也是音樂人爭相邀約合作的對象，從潮流界天王菲董（Pharrell Williams）、葛萊美女伶H.E.R.到新吉他之神 約翰梅爾（John Mayer）等，都欽點要與Daniel Caesar碰撞出全新音樂火花，在12月14號終於首度登上台北流行音樂中心。

Daniel Caesar的歌聲能夠化作似水柔情，也可以性感挑逗，在流行R＆B與SOUL領域中，釋放音樂的所有可能性，生涯發行過三張錄音室專輯《Freudian》、《CASE STUDY 01》、《NEVER ENOUGH》連續攻入告示牌R＆B／嘻哈榜Top 10，光是初聲試啼的首張代表作《Freudian》就大放異彩，一次入圍三項葛萊美獎「最佳R＆B專輯」、「最佳R＆B演出《Best Part》」、「最佳R＆B演出《Get You》」其中與H.E.R.對唱的迷漫靈魂情歌《Best Part》一砲而紅，至今全球數位串流已突破10億次收聽，最後不顧眾望的奪下葛萊美獎。

又或是一曲小品《Blessed》被美國前總統 歐巴馬（Barack Obama）選入推薦歌單中。Daniel Caesar對創作的嫻熟掌控，讓音符自由遊走於靈魂、節奏藍調、嘻哈等，多元曲風的編曲功力讓樂壇刮目相看，在2021年受邀Justin Bieber譜出告示牌冠軍神曲《Peaches》充滿VIBE的玩味旋律與懾人唱功和Justin Bieber相輔相成，一連橫掃四項葛萊美獎入圍、全美四白金認證，無疑寫下生涯新巔峰，再到最新專輯《NEVER ENOUGH》輕鬆空降告示牌R＆B／嘻哈及英國金榜R＆B榜十大。

這場名為《Daniel Caesar Presents “Superpowers World Tour – Leg 3： Australia ＋ Asia ＋ Hawaii”》世界巡迴，今年夏天從芝加哥、邁阿密、洛杉磯、溫哥華、紐約一路實力飆唱到亞洲場次，包括東京、曼谷、首爾以及台北，12月14號Daniel Caesar細膩的靈魂情感將一次在台北流行音樂中心滿滿VIBE全面解放！