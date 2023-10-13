為推廣多元閱讀服務及持續精進館藏，高雄市立圖書館邀請中華民國遊戲協會專業認證楠仔坑分館及鳳山曹公分館融合玩具建置，兩館同時獲得融合玩具「遊戲認證標章」，高市圖除了原有的視障、聽障、自閉症、多重障礙、銀髮及親子遊戲等6種遊戲認證標章，新增取得第7種「多元文化遊戲認證標章」，帶動多元文化的融合與尊重包容。

由中華民國遊戲協會創會理事長林君英帶領圖書館館員認識融合玩具（圖片來源：高雄市文化局提供）

高市圖董事長暨文化局長王文翠表示，多元文化是城市的無形資產，透過營造優質的共融空間，讓多元文化交互作用，碰撞出新的文化產物。也藉由融合玩具此項不同型態閱讀媒材的加入，不同標章玩具可對應不同障別族群的互動，以視障、聽障、自閉症、多重障礙玩具打開障別間的隔閡、以銀髮、親子遊戲、多元文化玩具展開跨代與跨國間的交流與互動，用活潑且具有共感的方式落實文化平權及閱讀平權。

楠仔坑分館獲得融合玩具認證（圖片來源：高雄市文化局提供）

高市圖代理館長林奕成強調，除了提供舒適、友善的場域，閱讀的形式不侷限於紙本閱讀，透過玩具增加多重的感官刺激提高學習樂趣，產生融合玩具、文本閱讀、多元共融的效應。市民文化大客廳的打造，也伴隨著行動書車出勤外展於大高雄各地，圖書、故事達人與新穎的融合玩具，跟著書車前往學校、文教場館、C級巷弄長照站、特殊服務機構等場域，藉由融合玩具提倡共讀、共學、共玩，讓閱讀遊樂場展開社區性貼心服務。

鳳山曹公分館獲得融合玩具認證，右者為曹公分館主任賴雪芳、左者為中華民國遊戲協會創會理事長林君英（圖片來源：高雄市文化局提供）

中華民國遊戲協會創會理事長林君英特別說明不同障別合適的玩具，例如針對視障者會推薦以觸覺感受為主的玩具、聽障者適合有聲光效果的玩具、推薦自閉症患者強化其生活能力的玩具、對銀髮族會給予益智、身體平衡的玩具等等，圖書館身為最普及、可近性最高的公共資源，除培養全民的閱讀習慣，同時也藉由融合玩具的輔助，觸及與服務更多的族群，盼能落實閱讀文化平權。

融合玩具培訓課堂（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市自2017年起以位處中央公園的李科永紀念圖書館為首站，提供融合玩具借用服務。自2021年起於教育部及國家圖書館的支持下，向北朝南、往西至東拓展融合玩具遊戲據點，從鼓山、大寮、林園分館建置「兒童玩具主題館」，總館改造4樓視障樂齡共融空間，到楠仔坑分館及鳳山曹公分館服務據點的擴增，全市設有融合玩具的圖書館增為7處。各館依社區需求、館藏特色等辦理多元多樣結合融合玩具的推廣活動，藉由融合玩具提高親子、祖孫、不同障別讀者間的閱讀互動，營造共讀、共玩、共學的友善環境。

楠仔坑分館傳統童玩讓大小朋友玩得不亦樂乎（圖片來源：高雄市文化局提供）

融合玩具服務邁入第六年，楠仔坑分館及曹公分館今年將開放百種玩具借用。高市圖不僅注重硬體的改善與充實，亦定期辦理培訓課程，加強館員對融合玩具的認識及瞭解每項玩具背後的意義，讓專業的館員推廣更深入的服務。