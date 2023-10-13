國民黨跟民眾黨陣營明天下午將針對「藍白合」會談，對此，民進黨立院黨團今表示，這場總統大選，民進黨總統參選人賴清德，從頭到尾設定就是一對一打法，不管幾位候選人就是戰戰兢兢，都是相同態度。至於藍白是否會合，民進黨立委莊瑞雄分析，民眾黨主席柯文哲一輩子最討厭的就是國民黨，要怎麼跟他們合？

莊瑞雄表示，大家都在猜藍白會不會合，國民黨也不知道民眾黨要不要合作，但以目前民調來看，民眾黨排名第二，就是不想跟排名第三的國民黨合，但是國民黨自認家大業大，所以不容易合。

莊瑞雄指出，不管如何台灣民眾也會關心政治走向，到底藍白到底能不能合？他分析，可以去看看柯文哲這輩子最討厭的就是蟑螂跟國民黨，如果藍白要合有點委屈，我們無從評論，但總統大選民進黨戰戰兢兢不斷努力，還有不到一百天，會發揮最大戰力，全黨團結上下打贏選戰。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，就像俗話說別人在吃米粉你在喊燙，藍白合現在就像是吃米粉一樣，民進黨不會在意他們的發展，到底有沒有合的本錢，只在乎外界批評的分贓，會認為這場總統選舉變成政黨分贓政治。

劉世芳說，政黨政治是民意政治，就是由選票決定，不管有人拋出比民調高低、公共政策等都是畫空中樓閣，不管是三腳督或是四腳督，選民在乎的是台灣前途要掌握在誰的手中，藍白談我們都不在意，是未來的總統候選人提出什麼願景，讓大家安心把票投下去才是重點。