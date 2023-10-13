先前遭到太陽無情交易到拓荒者的艾頓，13日在拓荒者首場熱身賽就遇上老東家太陽，結果生涯前5個球季都在太陽效力的他表現平平，只拿7分、6籃板，就算太陽三巨頭當中的畢爾沒打，太陽仍靠先發主力上半場瘋狂火力，最後以122比111送給拓荒者今年熱身賽的第1場敗仗。

包含杜蘭特、戴文布克、紐基奇等太陽主力今天都只打了上半場就告休兵，卻在打完上半場就幫助太陽取得76比55大幅領先，最後全場得分最高的球員，反而是頂替畢爾先發位置的艾瑞克戈登，他拿全隊最高20分，布克18分，紐基奇17分，杜蘭特16分，下半場才獲上場機會的渡邊雄太10分。

拓荒者以今年選秀榜眼韓德森22分最高，葛蘭特與布羅格登各有13分，夏普12分，在好不容易把利拉德送去公鹿跟「字母哥」阿提托康波聯手之後，拓荒者新球季明顯即將迎來慘痛的換血期，想在西區突圍而出，恐怕並非一件容易的事情。