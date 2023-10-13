由台北市基泰大直事件21戶受災戶所組成的自救會，今(13)日早上舉辦「請問市長，你真的在乎受災戶的眼淚？」記者會，會上表達表達「5年重返家園」、「室內一坪換一坪，一戶一平面車位」以及「由自救會公開自行遴選建商」等訴求；自救會長洪逸展強調，盼台北市長蔣萬安盡速建立與自救會的溝通窗口及組織工作團隊，採極速件的方式重建家園。

洪逸展指出，目前為止，已有21戶具體加入本自救會的自救措施與運作，自救會的代表性應無庸置疑，自救會秉持盡快重建家園的目標，以加入自救會的21戶住戶擬追求的最大利益為首要之務，盼台北市政府及各界民意代表，本著為民服務的精神，尊重本自救會的21戶住戶，予以全力協助重建事宜。

洪逸展強調，我們希望能自己主導，包括選建商，同時需要蔣萬安及市府團隊幫助的，「就是全力協助我們順利完成此目標」。

洪逸展也解釋為何不參與公辦都更的原因，指出由北市都發局9月28日舉辦的公辦都更說明會中，都發局提供了公辦都更4種方案，但在21戶住戶共同討論後，認為A案改建條件未優於自辦都更，而A＋B案牽涉時間、條件、範團等變因繁複、曠日持久，因此大多數未同意簽署。

針對引起爭議的6日基泰說明會，洪逸展則強調是「遭部分有心人士片面擷取，以遂行對台北市長或孫偉志先生的門爭」，並搏取版面乙事，此非本會全體成員所樂見；他說，當天會議中孫偉志從未有煽動本會成員到北市府拉布條爭取放寬獎勵及縮短領照時程的言論，對於北市府未經調查即選行解聘孫偉志市政顧問乙職，「本會甚感遺憾」。

洪逸展表示，期盼民意代表負起嚴格監督台北市政府理應負起的行政失職責任，使其善加彌補過去造成房屋坍塌之未盡監督之責，全力協助多數重災戶的重建計畫，同時也歡迎包括「基泰建設、孫偉志」等各界先進，持續委派事業人員提供協助，自救會將持續秉持正向積極態度，朝向目標進行。