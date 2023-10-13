高慧君和鄒承恩憑著《我願意》雙雙入圍金鐘獎戲劇類最佳女主角與男配角，12日接受訪問。高慧君對自己的表演有自信，但也坦言今年得失心比較重，她透露，在拍《我願意》時身體狀況欠佳，曾有過「這是最後一部戲」的念頭，所以不知道未來是否有機會可以再入圍。
被問到同樣入圍戲劇節目女主角獎、呼聲也很高的蔡淑臻，高慧君大讚對方表演很放鬆、很棒，但她話鋒一轉笑說：「淑臻還年輕又優秀，未來還很多機會，我以後可能只能拿女配角了，今年先讓一下姊姊啦，淑臻先忍一忍嘛。」至於金鐘戰袍，她開玩笑說以自己的身材應該是金鐘罩，但她認為只要得得體體地去參加派對就好，不用爭紅毯第一美。
鄒承恩則有子萬事足，決定要帶兒子到金鐘獎走一趟，但不會帶他走金鐘紅毯，「主要是讓他了解爸爸的工作是在做什麼，這是對我最大鼓勵。」他說：「此次開拍前的田調準備相當厚實，不管是增重、跛腳到安排心裡諮詢甚至去參與成長團體的活動，這一次的細節很多，是從影以來前所未有。」
他也透露，由於角色增重又跛腳，在拍攝完一整天後，隔天真的沒辦法正常下床，甚至留下後遺症，直到殺青後，花了4個月調養身體和復健，才恢復原本身材和健康體魄。
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