國民黨前立委張嘉郡今批評民進黨才是網軍治國，民進黨立法院黨團反批，張嘉郡為了爭取國民黨不分區立委提名，拿機關槍亂掃射，希望檢調單位盡快釐清，粉絲專頁「Lin bay好油」跟國民黨許姓黨工領誰的錢，就可以知道是收誰的錢辦事，希望盡快恢復社會正常秩序。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，這叫酸言酸語，過去一段時間，看到Lin bay好油跟國民黨許姓黨工編織網軍一直散布假訊息，尤其跟農業進口相關，被挖出來自導自演無法繼續說謊，只想問LIN BAY好油是收誰的標案？就能知道收錢辦事，一直是放謠言擾亂社會秩序，張小姐希望國民黨提你是不分區委員，拿著機關槍亂掃射，檢調單位趕快釐清，恢復社會正常安定秩序。

民進黨立委許智傑表示，國民黨打人喊救人，LinBay好油已經承認是自導自演，就是標準的國民黨的假訊息和作假的網軍，怎麼還敢指控民進黨是編劇呢？請國民黨誠實以對，不要再用網軍造假影響社會。