前端風電的主要業務為風力發電產業水下基礎的水下基樁設備製造服務，水下基礎承接實績包括沃旭能源的大彰化離岸風場、哥本哈根基礎建設基金的彰芳暨西島風場、台電的離岸風力發電二期計畫風場、海龍的二號風場等。

前端風電擁有堅強的製造工藝技術，透過AI數位生產管理系統，導入超音波飛行時間繞射檢測技術（TOFD）2D影像分析銲道檢測判讀，使產品自檢品質良率達逾99.9％，生產廠區具多項ISO國際認證，無縫接軌歐洲水下基樁生產技術，為開發商優先指定合作廠商。

前端風電2022年營收1.97億元，稅後淨利0.16億元，每股盈餘0.24元。2023年上半年營收4.99億元、年增達4.51倍，稅後淨利0.53億元，較去年同期虧損0.11億元大幅轉盈，每股盈餘0.82元，已超越2022年全年。

由於專案進度出貨暢旺，前端風電對下半年營運持續看旺。同時，配合離岸風電風場進入建置成長期，前端風電因應未來成長需求，除了既有的彰濱工廠外，再購地興建鹿港新廠，預計2025年下半年投產，有望為中長期營運奠定成長基礎。

展望後市，風機、大型化水下基礎及浮動式風場等前瞻技術，對水下基礎供應廠商的交期、品質、新技術等產業門檻要求日益提高，有利前端風電持續爭取訂單。此外，全球淨零排放大趨勢及2050淨零轉型浪潮，使氫能已漸入實際運用，前端風電將跨足氫能產業，目標成為綠電及新能源基礎建設的領導廠商。