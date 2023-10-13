國寶集團總裁朱國榮上月棄保潛逃遭台灣高等法院通緝。雖然有週刊爆料朱潛逃萬那杜，但法務部調查局接獲線報，掌握朱國榮疑潛逃「亞洲地區」，13日將朱國榮列為外逃通緝犯名單，並呼籲民眾或外國人提供線索。依據規定，若檢舉朱國榮行蹤致其逮捕，最高可獲獎金50萬元。

朱國榮被控利用國寶人壽公司資金炒作龍邦股價，及利用掌握中信金併購台灣人壽保險重大消息，以諸多人頭帳戶內線交易台壽保股票及認購權證獲利；朱國榮涉炒股及內線交易罪，2案分遭高院判刑8年、16年，但朱棄保潛逃，被調查局列為追緝外逃通緝犯名單。

依據「調查局獎勵提供線索緝獲外逃通緝犯實施要點」規定，為鼓勵民眾提供線索，加速緝獲外逃通緝犯，若因此逮獲通緝犯，調查局將提供獎金。

依該要點規定，若提供線索，致緝獲外逃通緝犯歸案者，由調查局陳報法務部核定，發給每名新台幣5萬至100萬元之獎金。發給對象不以本國人為限。而檢舉獎金金額是依緝獲通緝犯通緝書所載罪名法定刑而定。

朱國榮所涉及的罪名是《證交法》操縱股價罪、內線交易罪，朱因犯罪金額超過1億元，其法定刑為7年以上有期徒刑，依據該要點規定，法定刑7年以上、未滿10年有期徒刑者，核給新台幣35萬元至50萬元。因此不論國籍只要檢舉朱國榮行蹤，致調查局緝獲朱國榮，最高檢舉獎金50萬元。

朱國榮被控利用國寶人壽公司資金炒作龍邦股價，及利用掌握中信金併購台灣人壽保險重大消息，以諸多人頭帳戶內線交易台壽保股票及認購權證獲利；朱國榮涉炒股及內線交易罪，2案分遭高院判刑8年、16年，高院要求朱國榮每晚7時前至台北市警察局三張犁派出所報到，但他9月7日下午3時報到後，隔天未依規定報到，隨後傳拘未著，高院沒收4億元交保金，9月28日發布通緝。

週刊爆料，朱國榮潛逃至南太平洋島國萬那杜，但依據調查局情資顯示，朱人疑在「亞洲地區」，將朱國榮列入外逃通緝犯名單，調查局已加強查緝朱國榮行蹤。