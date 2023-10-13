男子徐德益（右2）等人2017年間聯手先後虐殺蔡姓少女、黃姓男子，分別裝桶棄屍，警方將他移送台中地檢署偵辦。（本報資料照片）

台中2021年傳出駭人聽聞雙桶屍命案，徐德益、王閔正等人聯手先後虐殺16歲蔡姓少女、54歲黃姓男子，各裝桶棄屍，一審、二審判徐死刑、王無期徒刑。2名被害人家屬提出民事求償，台中地院判處徐、王等人給付蔡女雙親892萬元；徐及6名同夥給付黃母及黃的女兒共365萬元，全案徐等7人共賠償1257萬餘元，可上訴。

假釋中的徐德益2016年間帶王閔正從事土地仲介買賣，王的16歲蔡姓女友也在徐手下做事，但她多次攔阻男友與徐共事，後又因故與王分手；蔡因與徐的15歲陳姓女友不睦，因陳被家人通報失蹤，徐擔心蔡舉發報復，而起殺機。

徐等人在2017年5月間躲到新竹租屋，輪番將蔡女灌醉；陳女、王男拿鐵鎚爆擊頭部，徐再持菜刀割頸、利剪刺胸，蔡遭虐殺慘死，徐等人以塑膠桶裝屍，經數度搬遷，最後藏放豐原老家，事後對外宣稱，蔡偷走300多萬元，捲款失蹤。

此外，徐2018年透過黃男介紹，佯幫何男父親的土地辦貸款，卻直接賣地騙走2000多萬元，察覺後怒告。土地糾紛案開庭時，徐發現黃的證詞對他不利，2019年6月間將黃強押到太平區養狗場痛打、強行注射毒品，開槍擊頭斃命，將屍體裝入塑膠桶載往山區掩埋。

徐等虐殺2人手法兇殘冷血，刑事一審、二審判處徐死刑、王無期徒刑，可上訴。民事部分，被害人蔡女雙親及黃男的母親、女兒對徐、王等人，提起刑事附帶民事求償。

台中地院民事庭認為，徐等共同犯殺人罪造成被害人死亡，故意不法侵害他人權益，造成家屬喪失家人之痛。經審酌雙方財產、侵害程度，判徐、王及陳應給付蔡父、蔡母各240萬元、652萬3465元；徐及6名同夥應給付黃母及黃的女兒共365萬400元。