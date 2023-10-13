針對立法院民進黨團今指控國民黨團包庇、瞎挺黨籍立委馬文君涉潛艦國造洩密一事，國民黨團隨後召開記者會強力回批「不要模糊焦點」，並要求蔡英文總統欽定的潛艦國造召集人黃曙光出面說清楚。黨團首席副書記長李德維直言，民進黨團選擇用模糊焦點攻擊馬文君，不要再搞抹黑戰了，蔡英文、黃曙光都該出面說清楚誰是賣國賊。

李德維表示，民進黨團指控國民黨團作賊喊抓賊，槍口對著潛艦英雄黃曙光上將，但國民團就是希望蔡英文、黃曙光說出來賣國賊是誰？不要只放火。此外，賣台的軍火商將相關文件交給中共大使館，是誰說的？不就是黃曙光說的嗎？明明知道賣台賊是誰，而不把話說清楚，豈不是涉及知情不報？請問蔡英文會接受嗎？身為三軍統帥的蔡英文，不知道黃曙光口中的賣台軍火商嗎？還是無動於衷？

李德維指出，現在民進黨上下把洩密栽到馬文君身上，但對賣台、賣國是誰？卻完全不當一回事，軍火商把潛艦資料給中共大使館，和馬文君有沒有簽名，哪一個重要？他提醒民進黨團，不要只會胡言亂語，國造潛艦的權力，都在蔡英文和黃曙光手裡，國民黨團從未想要把槍口對著潛艦英雄黃曙光，反而期盼黃曙光出來告訴國人誰是賣台賊？賣國賊？

李德維強調，誰叛國？誰賣台？絕對不是藍綠單一政黨可以扛得下去，應該共同找出誰是賣台賊、賣國賊？民進黨團上午記者會，把焦點放在戰鬥藍部分政見和馬文君身上，這樣有意義嗎？賣國賊、賣台賊是誰就會知道嗎？他表示，民進黨過去以來，一直強調、高喊台灣安全、國家安全，但包括國防部、國安局、調查局卻都以進入司法程序不便多談，難道現在抓賣國賊、叛國賊的責任，交給地檢署檢察官來扛？放火的黃曙光召集人，不應該把話講清楚、講完整嗎？

李德維說，國民黨團鼓勵、希望潛艦國造的英雄把話講清楚，這樣才是真正的護台、保台，國民黨團再次重申，民進黨不要再搞烏賊戰、抹黑戰，請告訴蔡英文和黃曙光，立即向國人講清楚誰是賣國賊、賣台賊？國民黨團會持續追查下去，這是大是大非的問題，絕不容許蒙混過關，讓賣台賊、賣國賊繼續無聲無息地賣台下去。

國民黨立委鄭正鈐表示，潛艦國造國人都很關心，國人也都希望因此提升中華民國整體戰力，這絕對是全體國人一致的共識。相對的，國人也都希望相關潛艦國造預算、程序，是清清白白、乾乾淨淨，不願見到有任何弊案、疑似弊案的發生。但令人感到惋惜的是，民進黨針對潛艦國造的問題，胡亂指控，日前戰鬥藍召集人趙少康提出8項建議政策、政見，並不是國民黨一體適用，而是給戰鬥藍成員，因地制宜選擇性提出，更非國民黨共同政見。

鄭正鈐痛批，蔡英文和黃曙光針對潛艦國造過程所發生的事情，不能規避責任，如果只是放話、影射在野黨立委，這是不道德的事情。

國民黨立委游毓蘭表示，在野黨要求黃曙光出來說清楚講明白，一點爭議都沒有，真不知道他在堅持什麼？在公共政策領域當中，談的就是責任、課責。潛艦國造花了納稅人上百億、甚至上千億元預算，既然黃曙光在國造潛艦「海鯤號」下水典禮後說出有軍火商賣台、把資料交給中共大使館，用影射的方式指控在野某立委有賣台行為，敢說就要負起責任，說清楚到底是誰賣台。

游毓蘭指出，中華民國在一個不遵守《憲法》分際的民進黨執政之下，造成有實質權力的官員，不管是行政院副院長鄭文燦，還是過去主導軍公教年改的政務委員林萬億，乃至於負責上百億元潛艦國造的召集人黃曙光，都不需要到立法院接受人民的監督；有權無責的憲政危機，國人必須看清楚。