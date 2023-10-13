沈宗隆（中穿著白色上衣）宣布請辭長，跨黨派縣議員與他合影紀念。（周麗蘭攝）

沈宗隆（左）逐一向雲林縣府一級主管致謝。（周麗蘭攝）

沈宗隆今宣布辭去議長職務，他在議員及縣府一級主管的歡送聲中主動說笑，沖淡遺憾氛圍。（周麗蘭攝）

雲林縣議會議長沈宗隆今（13日）宣布辭去議長職務恢復單純議員身分時，雲林縣長張麗善主動起立，並請全體縣府一級主管起立鼓掌感謝，沈宗隆也感性回應「謝謝歡送」。

張麗善表示，對沈議長辭職直非常不捨、遺憾，她要代表雲林縣政府團隊、雲林鄉親感謝沈議長，她從上一屆上任到現在，感受到沈議長對雲林縣政府推動的任何一個政策、預算都嚴格把關與督促，也給予很多的鞭策及指導，將近5年時間她深深感謝，雖然沈議長卸任議長但還是議員，希望繼續與鞭策跟指導。

沈宗隆原本要步下主席台，聽到張麗善的表達，他再度發言表示謝謝大家的歡送，對於張麗善的致謝他不敢當，但自已也要講一句公道話，參政33年多到現在經歷6任縣長，張麗善縣長實在難能可貴，她很珍惜老百姓給她的職務、機會，她5年來很認真，第一任4年的成績老百姓看得到，她連任的時候老百姓再給她一次機會，雖然她已雖然沒有連任的壓力， 連任完後近一年來一樣的認真、一樣打拚，老百姓的眼光是獨到的。

張麗善看沈宗隆步下主席台，她主動上前擁抱，並請一級主管起立鼓掌表達對沈宗隆感謝。隨後跨黨派議員與及縣府一級主管與他合影留念，他也在一片「謝謝議長」歡送聲中主動說笑，沖淡遺憾氛圍。