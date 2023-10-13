新北市貢寮區昨（12日）發生一起死亡車禍。44歲楊姓男子上午10時許，駕駛化學槽車行經台2線、桂安街時意外翻覆，楊男受困車內，被救出時已無呼吸心跳，送醫不治。而事發畫面曝光，楊男行經事故彎道時，為了超車橫跨雙黃線，過程中車輛重心不穩，失控衝破護欄後翻覆，鑄成慘劇。

從後方行車紀錄器可以看到，楊男行經事故彎道時，從左後方竄出，為了超車加速跨越雙黃線，但疑似因後方化學槽重量過重，導致整輛車重心不穩，左右搖晃後衝破護欄，撞進邊坡草叢翻覆，而現場也揚起大片塵土、煙霧迷漫，楊男因此夾困在變形車頭內，當場失去生命跡象，送醫不治。

據了解，該槽車裝滿次氯酸鈉（漂白水），自台2線由基隆往宜蘭方向行駛，行經桂安路18號時，失控衝撞路邊護欄後翻覆在路旁邊坡，車輛散落物占據車道，楊姓駕駛受困在車內。

消防人員戴起防護具試圖掩蓋氣味，並派出24車共40人到場救援，破壞車體後救出楊男，緊急將其送醫急救，但仍宣告不治。由於現場瀰漫刺鼻氣味，瑞芳警分局亦派出4名員警在場協助交通疏導管制。